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На Прикарпатье таможенник сбил 25-летнего мужчину и скрылся с места ДТП
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14 октября 2026, 14:28

На Прикарпатье таможенник сбил 25-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

14 октября 2026, 14:28
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР расследуют два дорожно-транспортных происшествия с тяжелыми последствиями в Ивано-Франковской и Сумской областях. В одном случае пешеход находится в коме, в другом – погиб 17-летний мотоциклист

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Коломыя" Ивано-Франковской таможни. По данным следствия, вечером 11 октября в Городенке он за рулем Volkswagen сбил 25-летнего пешехода и покинул место аварии.

Потерпевший около часа пролежал на дороге, пока его не заметили прохожие и не вызвали скорую. Мужчина получил тяжелые травмы, в частности черепно-мозговую травму и переломы обоих бедер. Сейчас он находится в реанимации в коме.

Следователи установили автомобиль, которым был совершен наезд, и изъяли его. На обломках лобового стекла обнаружили биологические материалы, в частности волосы и частицы кожи. Также изъяли доказательства с места ДТП, одежду потерпевшего и записи камер видеонаблюдения. У подозреваемого отняли биологические образцы для токсикологического исследования.

Чиновнику сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения, и оставлении потерпевшего в опасности. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Еще одно дело относительно смертельного ДТП ГБР завершило в Сумской области.

По данным следствия, военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу вблизи села Терны Роменского района и столкнулся с мотоциклом. 17-летний водитель двухколесного транспортного средства получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

После аварии военнослужащий также оставил потерпевшего без помощи. Сотрудники ГБР задержали его. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Военнослужащего обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего, и заведомом оставлении без помощи человека, находившегося в опасном для жизни состоянии. По этим статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

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