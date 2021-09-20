На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему вербовки людей в трудовое рабство в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Организаторы схемы привлекли 60 человек к принудительному труду на сельскохозяйственных угодьях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, организаторами схемы оказались три человека 64, 50 и 40 лет. В результате обысков, правоохранители изъяли оружие, патроны, документацию, деньги, автомобили и паспорта рабочих. В бараках полиция обнаружила 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличное жалованье. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств", - отметили в полиции.

Задержанным за содеянное грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Сейчас полиция устанавливает местонахождение еще двух человек, которые причастны к вербовке людей.

Напомним, ранее столичные правоохранители задержали пять человек, которые организовали на территории г. Киева и Днепропетровской области противоправную схему вербовки людей для содержания их в трудовом рабстве.