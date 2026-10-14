Где больше всего жалуются на ТЦК: Лубинец назвал четыре области

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Больше всего жалоб на возможные нарушения прав граждан при мобилизации со стороны работников ТЦК и СП поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода" , передает RegioNews.

Эти регионы он назвал "позорной четверкой", отметив, что они из года в год остаются среди лидеров по количеству обращений по поводу действий представителей ТЦК.

По словам Лубинца, ситуация зависит от позиции областного руководства и реакции военного командования на сообщения о возможных нарушениях.

В качестве примера омбудсман привел ситуацию с руководителем Закарпатского областного ТЦК. По его словам, в отношении чиновника открывали уголовные производства, а во время обысков СБУ в 2025 году на его рабочем месте обнаружили десятки тысяч долларов.

Лубинец отметил, что после требований уволить чиновника его отстранили от должности, однако уже через два месяца восстановили на ней как временного исполняющего обязанности.

По утверждению омбудсмана, соответствующее решение приняло руководство командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

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