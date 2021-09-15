Полиция квалифицировала взрыв машины в Днепре как теракт

Фото полиции Днепропетровской области

Взрыв машины в городе Днепр с двумя погибшими квалифицирован как террористический акт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), - сообщают в полиции.

Правоохранители добавляют, что личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

Как сообщалось, сегодня в Днепре взорвалось авто, двое погибших.