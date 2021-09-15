Полиция квалифицировала взрыв машины в Днепре как теракт
Взрыв машины в городе Днепр с двумя погибшими квалифицирован как террористический акт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), - сообщают в полиции.
Правоохранители добавляют, что личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.
Как сообщалось, сегодня в Днепре взорвалось авто, двое погибших.
В Харькове на стадионе нашли ребенка без сознания: на него упали футбольные воротаВсе новости »
15 сентября 2021, 09:24В Ровно "минировали" автовокзал
14 сентября 2021, 15:37На Хмельнитчине в ДТП погибли три человека
14 сентября 2021, 09:44
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика