В Днепре взорвалось авто, двое погибших
Сегодня, 15 сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.
Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр, - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Как сообщалось, 2 сентября в Днепре в салоне авто взорвалась граната, водителя госпитализировали.
Ранее, в августе на Закарпатье произошел взрыв на автозаправке, два человека пострадали.
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