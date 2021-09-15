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15 сентября 2021, 10:20 30

В Днепре взорвалось авто, двое погибших

15 сентября 2021, 10:20 30
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Фото полиции Днепропетровской области
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Сегодня, 15 сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр, - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Как сообщалось, 2 сентября в Днепре в салоне авто взорвалась граната, водителя госпитализировали.

Ранее, в августе на Закарпатье произошел взрыв на автозаправке, два человека пострадали.

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