Ирина Федишин потеряла дочь: певица в тяжелом состоянии

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О трагическом известии сообщил ее муж Виталий Човнык в социальной сети Instagram, передает RegioNews.

Виталий опубликовал черно-белое фото из больницы и признался, что их семья переживает очень тяжелые времена.

"Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни… Болит ужасно", – написал муж артистки.

По словам Виталия Човныка, состояние певицы также вызывает серьезную обеспокоенность. Он сообщил, что Ирина оказалась на грани между жизнью и смертью, однако ее удалось спасти.

"Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы едва не потеряли и ее… Просим молитв за душу маленького ангелика, и за здоровье и восстановление Ирины", – отметил муж артистки.

Подробности трагедии и обстоятельства потери ребенка остаются неизвестными. Виталий Човнык не сообщил дополнительной информации о случившемся.

Как известно, в конце сентября певица раскрыла пол своего третьего ребенка. Тогда стало известно, что Ирина и Виталий, которые уже воспитывают двух сыновей, ожидают дочь. О своей беременности артистка сообщила еще в августе.