Полиция не нашла доказательств поджога столичного костела святого Николая

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Полиция не нашла доказательств поджога костела Святого Николая и не будет мешать его реставрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Censor.net руководителя полиции Киева Ивана Выгивского

"Ничто на это не указывает. Было задействовано экспертов ГСЧС и наших, по предварительным данным, пожар связан с электричеством и было короткое замыкание. Но выводов экспертиз еще нет”, - отметил руководитель полиции Киева.

По словам Выгивского, в тот момент, когда произошло возгорание органа в костеле, там находился музыкант, который проводил репетицию, и еще несколько человек, которые там работают.

Правоохранитель добавил, что музыкант увидел, что пошло задымление, и что та комната, в которой находится оборудование, была рядом, но закрыта, доступа туда не было.

"Поэтому дверь им пришлось открывать с помощью лома. Самостоятельно пытались потушить пожар, но не смогли, и вызвали службу спасения”, - уточнил Выгивский, отметив, что тогда посторонних лиц в костеле не было.

Он заверил, что следствие не станет препятствовать реставрационным работам

"Мы уже все меры предприняли, образцы для экспертиз отобрали. Если же понадобится разрешение следователя, оно будет предоставлено”, - резюмировал руководитель столичной полиции.

Пожар в костеле Святого Николая возник 3 сентября вечером на 1 и 2 этаже органного зала и распространился на кровлю. В 23 час. 26 мин. огонь был ликвидирован на площади 80 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительной причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Огнем была повреждена внутренняя отделка здания и инструмент.

Костел Святого Николая в Киеве возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Здание поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, которая проводит здесь богослужения.