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14 октября 2026, 16:42

В Харькове завершили спасательные работы после ракетного удара

14 октября 2026, 16:42
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Фото: ГСЧС
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В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в четырехэтажный жилой дом

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

К работам привлекался личный состав и техника подразделений ГСЧС Харьковщины, Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Донецк-Луганск", части быстрого реагирования "ДЕЛЬТА" САЗ ОРС ЦЗ ГСЧС Украины, а также коммунальные службы города.

Спасатели расчищали завалы и демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции дома.

В результате российской атаки на Харьков погибли четыре человека, еще 41 человек пострадал. Психологи ГСЧС оказали помощь более 100 человек.

Напомним, что вечером 12 октября российские войска нанесли массированный удар по Харькову . В результате атаки погибли и ранены, повреждены жилые дома и автомобили.

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