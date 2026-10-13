На что расчет в дизельном соглашении?

Заявленная цель снизить цены на дизель накануне выборов, которые пройдут менее чем за месяц. Посмотрим, возможно ли это?

Заявленная цель снизить цены на дизель накануне выборов, которые пройдут менее чем за месяц. Посмотрим, возможно ли это?

Фото из открытых источников

1. Сразу отбросим возможность повлиять заявленными объемами на мировой рынок. Ну потому что эти объемы ни о чем, и об этом уже было написано достаточно.

2. Хорошо, если нельзя повлиять на мировой рынок, то может хотя бы американский?

Первое: снова объем. Он мал не только в мировом, но и в американском масштабе. Заявленных 300 тыс. т хватит на несколько часов потребления.

Второе: до выборов чисто логистически ни одна лодка не успеет дойти до Штатов, не говоря уже об американских АЗС.

Третье: везти дизель в Штаты – это то же, что импортировать зерно в Украину. Штаты – один из крупнейших экспортеров дизеля.

Что это значит?

Что любой импортный товар будет дороже местного. Это объясняется элементарной логистикой: покупателю российского дизеля придется потратиться на фрахт через океан. Этот так называемый арбитраж всегда регулировал потоки продукта из Америки, а сейчас фрахт вообще в космосе.

Еще раз, в рыночных условиях этот дизель будет дороже американского! Как дорогим продуктом погасить ценовой пожар?

Чисто экономики в этих поставках нет. Даже если покупатель получит дисконт, то сможет разве что заработать на перепродаже горючего, но не повлиять на цены.

3. А решики развели америкосов, как котят. Чтобы экспортировать, им не нужно снятие американских санкций. Нефть сейчас они экспортируют свободно.

Напомню, экспорт светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и авиакеросина) они закрыли сами, потому что внутри возник дефицит. А возник он, мы все знаем почему. Запрет на экспорт дизтоплива действует до конца октября (интересно, сейчас ли его отменят?) и очень велика вероятность того, что с 1 ноября они бы и так свой экспорт возобновили (реально многие они его делают несмотря ни на что, и, скорее всего, накопили определенные объемы). А теперь это вынужденное добровольное решение они завернули как услугу Трампа… (Единственное, что теперь барыжить по росдизелю смогут и американские компании на легальных танкерах, а не только "теневой флот").

И, очевидно, теперь россияне будут требовать от "американских партнеров" защитить их от нас, потому что "дизельное" соглашение будет под угрозой.

Пристегнитесь, качели заходят на новый цикл.

PS Интересно, что Трамп не смог нагнуть своих нефтяников, чтобы те снизили цены. А он имел на это полное право, ведь озолотил их войной в Иране. Здесь можно было бы действовать по аналогии с тем же решительным образом: держим низкие цены для электората за счет мега-выгодного экспорта. Но нет, не смог. Да и поздно он начал чисто физически повлиять на цены нельзя мгновенно, ведь у рынка есть определенная инерция, огромные запасы сырья и готовой продукции.

PPS В общем, история вновь показывает, что не газ, не нефть, а моторное топливо и цена на АЗС решает. Бензин и дизель всегда находятся в тени сырьевых рынков, но в острейшие моменты показывают, кто в доме хозяин! Ибо избиратели из своих карманов ежедневно платят на колонках.