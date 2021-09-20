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20 вересня 2021, 18:59 1184

Вибух авто у Дніпрі: слідством розглядаються дві версії

20 вересня 2021, 18:59 1184
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Фото Нацполіції
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У справі про теракт у Дніпрі, в якому загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар'я Гречіщева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак, розглядають дві версії. Одна з них пов'язана з їх роботою

Про це повідомив на брифінгу заступник голови обласної прокуратури Олександр Савенко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, теракт міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих або з "неприязними відносинами з певним колом осіб". За його словами, загиблі мали активну громадянську позицію.

Вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС, - пояснив він одну з версій.

Савенко також зазначив, що говорити про те, що саме було вилучено з місця події і чи була це саморобна бомба, можна буде тільки після експертизи.

Як повідомлялося, 15 вересня в Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.

Поліція кваліфікувала вибух автівки в Дніпрі як теракт.

Згодом з'явилася інформація про загиблих через вибух автівки у Дніпрі.

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