Мужчина погиб на строительстве: на Волыни разоблачили схему со взяткой за "правильное" расследование

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На Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, заместитель начальника Западного межрегионального управления Гоструда просил 20 тысяч долларов взятки. За эти деньги он обещал обеспечить заключение комиссии о том, что несчастный случай произошел по собственной неосторожности погибшего.

Трагедия, о которой идет речь, произошла летом этого года во время строительства частного дома в одном из сел Луцкого района. Работник упал с высоты и погиб. Для установления обстоятельств трагедии было назначено специальное расследование. Акт по его результатам должен был утвердить именно подозреваемый.

"Во время встречи с представительницей предпринимателя чиновник сообщил, что результаты расследования складываются не в пользу работодателя, которому угрожала ответственность. Он предложил повлиять на решение комиссии и принял обещание неправомерной выгоды", - говорят в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также он отстранен от занимаемой должности.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.