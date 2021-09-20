В Днепре мужчина бегал по улице с топором и вел себя агрессивно

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В Днепре патрульные задержали 58-летнего мужчину, который бегал по улице с топором

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области.

Патрульные получили сообщение, что на улице Инюшина в одном из домов кричит женщина и просит о помощи.

Двигаясь по улице Илюшина, экипаж заметил мужчину, бежавшего с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не сопротивляться. Гражданина задержали", - рассказали правоохранители.

Жители соседних домов сообщили полицейским, что о помощи кричала сожительница задержанного.

Патрульные прошли до ее дома, где 55-летняя женщина сообщила, что мужчина после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно - избил ее так, что она потеряла сознание.

Напомним, недавно на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.