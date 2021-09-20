12:59  20 сентября
В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 17:13 180

В Днепре мужчина бегал по улице с топором и вел себя агрессивно

20 сентября 2021, 17:13 180
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре патрульные задержали 58-летнего мужчину, который бегал по улице с топором

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области.

Патрульные получили сообщение, что на улице Инюшина в одном из домов кричит женщина и просит о помощи.

Двигаясь по улице Илюшина, экипаж заметил мужчину, бежавшего с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не сопротивляться. Гражданина задержали", - рассказали правоохранители.

Жители соседних домов сообщили полицейским, что о помощи кричала сожительница задержанного.

Патрульные прошли до ее дома, где 55-летняя женщина сообщила, что мужчина после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно - избил ее так, что она потеряла сознание.

Напомним, недавно на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.

насилие патрульная полиция полиция алкоголь Днепр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram