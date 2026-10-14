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14 октября 2026, 15:55

Фейковые женские аккаунты и слом счетов: во Львовской области разоблачили сеть аферистов

14 октября 2026, 15:55
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Фото: прокуратура
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Во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр. Жертвами мошенников стали и украинцы, и иностранцы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Организаторами оказались двое 23-летних мужчин. В схему они привлекли 21-летнего знакомого, и вместе в двух арендованных квартирах в Стрые организовали работу колл-центра.

Злоумышленники использовали фейковые женские аккаунты. Потерпевших убеждали загрузить файл, замаскированный под фотографию, с вредоносным программным обеспечением. После этого аферисты просили людей включить демонстрацию экрана и выполнить определенные настройки на смартфоне, чтобы получить доступ к устройствам и банковским приложениям.

Мошенники также использовали нейросеть, которая могла менять голоса. Таким образом они получали доступ к онлайн-банкингу, средства пострадавших переводили на подконтрольные счета. Работу колл-центра координировали через закрытую группу в Telegram, где определяли графики, давали инструкции и учитывали полученные средства. Непосредственные исполнители получали 15%.

Трем лицам сообщено о подозрении по ст. 190, ст. 255-4 и ст. 361 УК Украины - мошенничество, создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой или участие в ней, а также несанкционированное вмешательство в работу по работе с информационными системами. Всем троим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 400 грн для каждого", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что служба безопасности Украины и Национальная полиция при процессуальном руководстве органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров в разных регионах страны.

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прокуратура мошенничество колл-центр
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