ДТП на трассе Киев - Одесса: погибла 47-летняя пассажирка

Фото: полиция Черкасской области

В ночь на 14 октября на автодороге Киев — Одесса вблизи Жашкова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 47-летняя женщина. Водителя автомобиля госпитализировали

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 32-летний водитель Renault Megane не справился с управлением, съехал с проезжей части на обочину, после чего автомобиль опрокинулся.

Пассажирка погибла на месте крушения. Водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.