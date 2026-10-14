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14 октября 2026, 15:47

В Херсонской области расследуют возможное создание РФ условий, несовместимых с выживанием гражданских

14 октября 2026, 15:47
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области начали расследование возможного военного преступления российских военных, которые, по данным прокуратуры, создают условия, несовместимые с выживанием гражданского населения Берислава и окрестных населенных пунктов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, после деоккупации территории в ноябре 2022 года российские военные систематически обстреливают Берислав и близлежащие населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого столкновения. Также оккупанты осуществляют дистанционное минирование территорий, что создает дополнительные препятствия для эвакуации гражданских.

В прокуратуре отмечают, что совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о преднамеренном создании российскими военными условий, несовместимых с выживанием гражданского населения. Речь идет, в частности, об ограничении доступа к жизненно необходимым ресурсам и постоянных ударах по гражданской инфраструктуре.

Такие действия могут нарушать нормы международного гуманитарного права.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. Ход расследования находится под контролем руководства прокуратуры.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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