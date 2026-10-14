Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу из пяти человек, которые, по данным следствия, наладили незаконное производство и сбыт алкогольных напитков

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

По данным Национальной полиции, участники группы действовали по заранее согласованному плану, и каждый отвечал за отдельную часть незаконного бизнеса. Производство и продажа алкоголя организована без соответствующих лицензий.

Готовую продукцию продавали через сеть мелких предпринимателей. Напитки разливали в пластиковую тару без марок акцизного налога, а затем маркировали этикетками известных брендов, чтобы создать впечатление, что это оригинальный алкоголь.

В мае 2026 года правоохранители провели несколько десятков санкционированных обысков. В ходе следственных действий изъяли алкогольную продукцию стоимостью более 4 миллионов гривен. Незаконная сеть производства и сбыта фальсификата была ликвидирована.

Всем пяти участникам организованной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает конфискацию и уничтожение незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства и сырья.

Напомним, что детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата .