Убийство пятерых военных на Харьковщине: среди версий – причастность российской ДРГ

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В Харьковском районе неизвестный застрелил пятерых украинских военнослужащих. Правоохранители устанавливают личность нападающего и разыскивают его

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

14 октября правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства двух или более человек.

Правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные мероприятия. Они устанавливают личность нападающего, его местонахождение, мотивы преступления и все обстоятельства происшествия.

Следствие проверяет несколько версий, в том числе возможную связь нападающего с диверсионно-разведывательной группой вооруженных сил РФ. В то же время эта версия проверяется и не является окончательно подтвержденной.

Напомним, трагедия произошла во второй половине дня 13 октября в селе Кутузовка Харьковской области. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ВСУ. В результате нападения погибли пятеро украинских военнослужащих.