У и. о. мэра Кривого Рога Вилкула провели обыски
Полицейские провели обыски дома у исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула
Об этом сообщает местный ресурс "Первый городской", передает RegioNews.
Обыски в рамках расследования смерти бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова прошли также у сына мэра Александра.
Сообщается также, что правоохранители пришли с обысками домой к заместителям городского головы Александра Катриченко, Евгения Удода, а также к депутату городского совета Виктории Третьяк.
Проведение обыска по месту жительства 87-летней тещи Константина Павлова Лидии Бышук не состоялось, так как хозяйки не было дома.
Согласно сообщениям местных СМИ, ничего незаконного обнаружено не было. Правоохранители изъяли телефоны и компьютеры.
Как сообщалось, в полиции назвали основные версии гибели Павлова.
Раньше в Кривом Роге опровергли версию Монастырского о причинах смерти мэра Павлова.
Напомним, 15 августа убитым нашли мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Впоследствии, 25 августа секретарь городского совета Кривого Рога от "Слуги народа" подал в отставку.
В тот же день бывший городской голова Юрий Вилкул стал и. о. мэра Кривого Рога.