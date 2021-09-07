У и. о. мэра Кривого Рога Вилкула провели обыски

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Об этом сообщает местный ресурс "Первый городской", передает RegioNews.

Обыски в рамках расследования смерти бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова прошли также у сына мэра Александра.

Сообщается также, что правоохранители пришли с обысками домой к заместителям городского головы Александра Катриченко, Евгения Удода, а также к депутату городского совета Виктории Третьяк.

Проведение обыска по месту жительства 87-летней тещи Константина Павлова Лидии Бышук не состоялось, так как хозяйки не было дома.

Согласно сообщениям местных СМИ, ничего незаконного обнаружено не было. Правоохранители изъяли телефоны и компьютеры.

Как сообщалось, в полиции назвали основные версии гибели Павлова.

Раньше в Кривом Роге опровергли версию Монастырского о причинах смерти мэра Павлова.

Напомним, 15 августа убитым нашли мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Впоследствии, 25 августа секретарь городского совета Кривого Рога от "Слуги народа" подал в отставку.

В тот же день бывший городской голова Юрий Вилкул стал и. о. мэра Кривого Рога.