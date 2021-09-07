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07 вересня 2021, 18:55 4

У в.о. мера Кривого Рогу Вілкула провели обшуки

07 вересня 2021, 18:55 4
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Фото з відкритих джерел
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Поліцейські провели обшуки вдома у виконувача обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула

Про це повідомляє місцевий ресурс "Перший міський", передає RegioNews.

Обшуки в рамках розслідування смерті колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова пройшли також у сина мера Олександра.

Повідомляється також, що правоохоронці прийшли з обшуками додому до заступників міського голови Олександра Катриченка, Євгена Удода, а також до депутата міської ради Вікторії Третяк.

Проведення обшуку за місцем проживання 87-річної тещі Костянтина Павлова Лідії Бишук не відбулися, тому що господині не було вдома.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, нічого незаконного виявлено не було. Правоохоронці вилучили телефони та комп'ютери.

Як повідомлялося, у поліції назвали основні версії загибелі Павлова.

Раніше у Кривому Розі спростували версію Монастирського про причини смерті мера Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня вбитим знайшли мера Кривого рогу Костянтина Павлова.

Згодом, 25 серпня секретар міської ради Кривого Рогу від "Слуги народу" подав у відставку.

У той же день колишній міський голова Юрій Вілкул став в.о. мера Кривого Рогу.

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