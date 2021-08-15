Убили мера Кривого рога Константина Павлова - СМИ

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЗМІ

Согласно предварительной информации Telegram-канала Алексея Таймурзина, в селе Вольное под Кривым Рогом убит мэр Кривого Рога — Павлов Константин.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на соответствующий сообщение.

Telegram-канал "Черти Кривого Рога" сообщает, что о смерти Павлова якобы сообщил в полицию его бодигард.

"Предварительно, тело мэра Кривого Рога Павлова нашли на веранде дома в селе Вольное. Рядом было ружье", — добавили авторы сообщения.

Напомним, что Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого рога в прошлом году после того как многолетний градоначальник родного города действующего президента Украины Владимира Зеленського Юрий Вилкул подал в отставку якобы по состоянию здоровья.

До этого Павлов был народным депутатом ряда созыввов. Многолетний член бюджетного комитета парламента.