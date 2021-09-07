Полиция располагает видео, которое свидетельствует, что Трухин был за рулем во время ДТП - СМИ

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У Нацполиции есть в распоряжении запись поведения депутата Александра Трухина, которая однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины в момент ДТП был непосредственно "слуга народа".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на DT.UA

По информации источников издания, Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе.

Отмечается, что депутат очень агрессивно обращался с полицейскими, прибывшими на место аварии.

Издание отмечает, что появление этой записи в деле, переданном в ГБР, зависит от президента Владимира Зеленского, который "бдительно патронирует это расследование".

Сам же Александр Трухин заявил, что не был пьян во время ДТП 23 августа, и уверял, что ни он, ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий.

Напомним, что по данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи навеселе, вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьян. Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.