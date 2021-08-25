Юрий Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый Криворожский".

Отмечается, что его избрали путем тайного голосования. "За" назначение Вилкула проголосовали 32 депутата городского совета. Участие в голосовании приняли 33 человека.

Отмечается, что депутаты от "Слуги народа" не принимали участие в голосовании, они ушли из зала заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета. Также не голосовали депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вілкула. Українська перспектива" и "Опозиційна платформа - За життя".

Ранее Вилкул дважды избирался мэром Кривого Рога, а в ноябре 2020 года он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Сейчас ему 71 год, в ноябре исполнится 72.

Напомним, что 25 августа секретарь горсовета Кривого Рога, представитель "Слуги народа" Александр Котляр подал в отставку. Его просьбу удовлетворили.

Как известно, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии в МВД подтвердили смерть Павлова

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В сети обнародовали также фото с места происшествия.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство.

Отметим, что Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.