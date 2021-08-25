Юрий Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога
Исполняющим обязанности мэра Кривого Рога и секретарем горсовета стал бывший городской голова Юрий Вилкул
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый Криворожский".
Отмечается, что его избрали путем тайного голосования. "За" назначение Вилкула проголосовали 32 депутата городского совета. Участие в голосовании приняли 33 человека.
Отмечается, что депутаты от "Слуги народа" не принимали участие в голосовании, они ушли из зала заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета. Также не голосовали депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вілкула. Українська перспектива" и "Опозиційна платформа - За життя".
Ранее Вилкул дважды избирался мэром Кривого Рога, а в ноябре 2020 года он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Сейчас ему 71 год, в ноябре исполнится 72.
Напомним, что 25 августа секретарь горсовета Кривого Рога, представитель "Слуги народа" Александр Котляр подал в отставку. Его просьбу удовлетворили.
Как известно, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии в МВД подтвердили смерть Павлова
Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В сети обнародовали также фото с места происшествия.
В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство.
Отметим, что Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.