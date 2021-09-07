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07 сентября 2021, 14:18 1563

Стрельба в школе Полтавы: девушка объяснила, почему пошла на преступление

07 сентября 2021, 14:18 1563
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Фото: Telegram-канал "Труха Харьков"
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Девушка, которая 6 сентября из арбалета ранила в Полтавской школе №11 двух педагогов, рассказала, почему так поступила

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание poltava.to.

19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.

Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

Напомним, накануне в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета. По данным СМИ, одной из учительниц стрела из арбалета насквозь пробила руку, другой - попала в спину. Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и стреляла.

Украина стрельба Полтава полиция ранение

 
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