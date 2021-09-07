Полиция закрыла дело по инциденту со "слугой народа" Беленюком

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Полиция закрыла уголовное производство, открытое по факту расистских оскорблений в адрес олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады Жана Беленюка и нападения на него

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ в ответе Национальной полиции на запрос РБК-Украина.

Указано, что дело было открыто Печерским управлением полиции 13 августа по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности) Уголовного кодекса.

"25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса", - сказано в ответе Нацполиции.

Это означает, что следователи не нашли в конфликте состава уголовного правонарушения.

Полиция также подчеркивает, что по состоянию на 7 сентября решение о закрытии дела так и не было отменено ни прокуратурой, ни судом.

Напомним, что на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева.

Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя к меня в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал депутат на странице в Facebook