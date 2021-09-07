В полиции назвали основные версии гибели Павлова

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В Национальной полиции исключают версию умышленного убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова либо инсценировки убийства и называют главными версиями происшествия самоубийство либо доведение до самоубийства

Как передает RegioNews, об этом во время брифинга заявил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования… опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства", - сказал он

В связи с этим, как отметил Батюк, основными версиями гибели мэра являются самоубийство или доведение до самоубийства. По его словам, рассматриваются мотивы как личного характера, так и связанные с работой.

Напомним, что следствие рассматривало три версии смерти политика:

самоубийство,

убийство,

неосторожное обращение с оружием.

Мэра Кривого Рога Константина Палова нашли мертвым в собственном доме. Позже полиция подтвердила его гибель и начала уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова.