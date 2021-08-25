Секретарь городского совета Кривого Рога от "Слуги народа" подал в отставку

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Депо Днепр за соответствующее решение проголосовали 33 депутата.

По словам Котляра, такое решение он принял, чтобы отвести от себя подозрения в заинтересованности в смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

"С 16 августа я неоднократно слышал от разных людей, что я первый человек, который заинтересован в тех событиях, которые творятся в нашем городе. Я никогда не держался за должность", - сказал Котляр.

Новым секретарем горсовета был избран многолетний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии в МВД подтвердили смерть Павлова

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В Сети обнародовали также фото с места происшествия.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Как известно, Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.