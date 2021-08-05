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05 августа 2021, 18:51 15

Председателю Харьковского облсовета Товмасяну ВАКС назначил залог в почти 3 млн грн

05 августа 2021, 18:51 15
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд 5 августа избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,99 миллиона гривен.

Отметим, что прокуратура настаивала назначить подозреваемому во взяточничестве руководителю Харьковского облсовета в размере 3,99 млн грн. В то же время адвокат просил ВАКС отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и в случае назначения меры пресечения избрать личное обязательство.

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

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