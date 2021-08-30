В Госэкоинспекции предупредили о мошенниках, которые требуют взятки от имени экологов
Руководителей субъектов хозяйствования предупреждают о мошенниках, которые звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки
Об этом сообщает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду относительно нарушений экологического законодательства, угрожают, - рассказал глава Госэкоинспекции.
Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.
Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97, - добавил он.
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