В Госэкоинспекции предупредили о мошенниках, которые требуют взятки от имени экологов

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Руководителей субъектов хозяйствования предупреждают о мошенниках, которые звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки

Об этом сообщает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду относительно нарушений экологического законодательства, угрожают, - рассказал глава Госэкоинспекции.

Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.

Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97, - добавил он.

Как сообщалось, в Киеве двое полицейских за 10 тысяч долларов помогали скрываться подозреваемому в мошенничестве.