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19 августа 2021, 10:55 21

Товмасяна уволили с должности председателя Харьковского облсовета

19 августа 2021, 10:55 21
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Фото из открытых источников
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Депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии 19 августа поддержали решение об увольнении с должности главы облсовета Артура Товмасяна, который подозревается во взяточничестве

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное", за решение проголосовали 88 депутатов.

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Известно, что голосование происходило тайно. Против выступили пятеро депутатов, не голосовали - двое, воздержался - один, а отсутствовали на сессии 24 человека.

Депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови Харківської облради

Нового председателя будут выбирать также тайным голосованием.

Напомним, 17 августа председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион, написал заявление об отставке.

Уже 18 августа "Слуги народа" выдвинули кандидатку на должность главы Харьковского облсовета. Ею стала Татьяна Егорова-Луценко.

Известно, что вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

5 августа ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну - содержание под стражей с залогом в размере 2,99 миллиона гривен. Позже за него внесли такие деньги.

Украина Харьков облсовет депутаты Товмасян Артур

 
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