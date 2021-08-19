Товмасяна уволили с должности председателя Харьковского облсовета

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Депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии 19 августа поддержали решение об увольнении с должности главы облсовета Артура Товмасяна, который подозревается во взяточничестве

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное", за решение проголосовали 88 депутатов.

Известно, что голосование происходило тайно. Против выступили пятеро депутатов, не голосовали - двое, воздержался - один, а отсутствовали на сессии 24 человека.

Нового председателя будут выбирать также тайным голосованием.

Напомним, 17 августа председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион, написал заявление об отставке.

Уже 18 августа "Слуги народа" выдвинули кандидатку на должность главы Харьковского облсовета. Ею стала Татьяна Егорова-Луценко.

Известно, что вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

5 августа ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну - содержание под стражей с залогом в размере 2,99 миллиона гривен. Позже за него внесли такие деньги.