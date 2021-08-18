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18 августа 2021, 14:09 369

"Слуги народа" выдвинули кандидатуру на должность главы Харьковского облсовета

18 августа 2021, 14:09 369
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Фото из открытых источников
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Депутаты фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете выдвинули кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко на должность председателя Харьковского областного совета

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал харьковской ячейки партии "Слуга народа", голосование за нового главу областного совета состоится уже завтра, 19 августа.

Такое решение было принято на заседании фракции 18 августа. Депутаты поддержали кандидатуру Егоровой-Луценко единогласно.

Отмечается, что председателя Харьковского областного совета будут выбирать путем тайного голосования.

Напомним, 17 августа председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион, написал заявление об отставке.

Известно, что вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

5 августа ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну - содержание под стражей с залогом в размере 2,99 миллиона гривен. Позже за него внесли такие деньги.

Украина Слуга народа Харьков Харьковская область Товмасян Артур

 
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