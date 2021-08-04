08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
11:02  04 августа
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
17:49  04 августа
Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 17:40 50

Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из фракции "Слуга народа"

04 августа 2021, 17:40 50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которого подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки, исключили из состава фракции " Слуга народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo

Товмасян не присутствовал на внеочередном заседании фракции, которое инициировал глава фракции "Слуга народа" в областном совете Игорь Захарченко.

Зато все присутствующие участники заседания проголосовали за исключение Товмасяна из состава фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете.

Напомним, 22 июля следователи НАБУ по решению суда проводили обыски у председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна (избран от партии "Слуга народа") и заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ). Подозрение в вымогательстве 1 млн грн взятки с директора областного КП вручили Малышу и адвокату, который в деле был посредником.

28 июля за Малыша внесли залог в размере 4,7 млн грн и он вышел из СИЗО.

4 августа Товмасяну вручено подозрение в получении взятки

облсовет Слуга народа Товмасян Артур взятка подозрение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram