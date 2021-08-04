Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из фракции "Слуга народа"

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Председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна, которого подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки, исключили из состава фракции " Слуга народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo

Товмасян не присутствовал на внеочередном заседании фракции, которое инициировал глава фракции "Слуга народа" в областном совете Игорь Захарченко.

Зато все присутствующие участники заседания проголосовали за исключение Товмасяна из состава фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете.

Напомним, 22 июля следователи НАБУ по решению суда проводили обыски у председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна (избран от партии "Слуга народа") и заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ). Подозрение в вымогательстве 1 млн грн взятки с директора областного КП вручили Малышу и адвокату, который в деле был посредником.

28 июля за Малыша внесли залог в размере 4,7 млн грн и он вышел из СИЗО.

4 августа Товмасяну вручено подозрение в получении взятки