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31 августа 2021, 18:18 55

На взятке в 1 млн грн задержали члена правления "Укрпрофздравницы"

31 августа 2021, 18:18 55
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Члена правления ЧАО "Укрпрофздравница" разоблачили на вымогательстве 1 миллиона гривен и получении 500 тысяч гривен взятки за отчуждение санатория профсоюзов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Член правления – заместитель председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" выдвинул требование представителю частного общества о передаче 1 миллиона гривен за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества "Укрпрофздравницы" наблюдательным советом предприятия и заключения договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища на Днепропетровщине, что находится в его ведении, - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали передачу должностному лицу первой части неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч гривен.

31 августа во время передачи еще 300 тысяч гривен члена правления задержали.

Сейчас следственные действия продолжаются. По месту работы чиновника проходят обыски.

Правоохранители решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании мер пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.

Как сообщалось, 28 августа на взятке в 500 тысяч задержали главу одного из ОТГ на Днепропетровщине.

Ранее, 23 августа, высший антикорсуд отправил под стражу с залогом в 5 миллионов подозреваемого во взяточничестве члена комиссии по азартным играм.

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