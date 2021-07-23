Коррупция при участии руководства Харьковского облсовета является результатом постоянных "договорняков", - заявление Блока Светличной

Выявленные НАБУ и САП факты коррупции при участии руководства Харьковского облсовета разоблачают не только беспринципность и жажду наживы отдельных должностных лиц и депутатов, но и являются последствиями постоянных позорных "договорняков" в областном совете

Об этом говорится в заявлении блока Светличной "Разом!", обнародованном на официальной странице блока в "Фейсбуке".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили дерзкую коррупционную схему с участием руководства Харьковского областного совета. Выявленные НАБУ и САП факты разоблачают не только беспринципность и жажду наживы отдельных должностных лиц и депутатов, но и являются последствиями постоянных позорных "договорняков" в областном совете", - говорится в заявлении.

В блоке Светличной отметили, что "именно для осуществления коррупционных намерений и удовлетворения собственных интересов, а не для выполнения перед людьми своих предвыборных обещаний образовывались эти "договорняки" с первого дня работы новоизбранного областного совета".

"Фракция Блока Светличной "Разом!" в Харьковском областном совете с самого начала не поддерживала такие позорные подходы в работе облсовета, постоянно подчеркивала недопустимость подобных действий, не поддерживала решение об избрании руководства совета и не голосовала ни за голову, ни его заместителей, ни за руководство постоянных комиссий, поскольку сформированы они были непрозрачно и с признаками политической коррупции", - говорится в заявлении.

По мнению представителей Блока Светличной, вчера НАБУ и САП "дали мощный ответ всем тем, кто не видит деятельности антикоррупционных органов, всем скептикам и многим критикам антикоррупционной реформы".

"Неотвратимость наказания за коррупционные действия должностных лиц и профессионализм детективов НАБУ и прокуроров САП - наглядна. Очень важно, чтобы указанное коррупционное дело стало предметом серьезного и всестороннего расследования, которое должно завершиться рассмотрением в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен поставить точку в этом деле, которое позорит Харьковскую область", - подытожили в блоке Светличной "Разом!".

Напомним, вчера стало известно, что в кабинете главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна прошли обыски, а сам он является фигурантом уголовного производства по вымогательству взятки более 1 млн грн.

Сейчас подозреваемыми по делу являются заместитель Товмасяна Андрей Малыш и депутат облсовета, председатель фракции ОПЗЖ Сергей Гладкоскок. Фигурантам инкриминируют вымогательство взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, они планировали получить деньги с одного из коммунальных предприятий в Лозовском районе.