Подозреваемый во взяточничестве Товмасян подал в отставку с должности председателя Харьковского облсовета

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Председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион, написал заявление об отставке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета", - написал он и добавил, что созывает внеочередную сессию 19-го августа.

В то же время он, говоря о деле о миллионной взятке, отметил, что будет защищать "свое имя в суде".

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".

5 августа ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну - содержание под стражей с залогом в размере 2,99 миллиона гривен. Позже за него внесли такие деньги.