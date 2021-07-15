Рада отправила Авакова в отставку
Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как пишет Regionews за соответствующий проект постановления проголосовал 291 народный депутат.
Арсен Аваков возглавлял МВД на протяжении более 7 лет - дольше всех из министров за всю современную историю Украины.
Напомним, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" 13 июля.
"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею! - отмечается в заявлении.
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