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15 июля 2021, 10:20 22

Рада отправила Авакова в отставку

15 июля 2021, 10:20 22
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Фото з відкритих джерел
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Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как пишет Regionews за соответствующий проект постановления проголосовал 291 народный депутат.

Арсен Аваков возглавлял МВД на протяжении более 7 лет - дольше всех из министров за всю современную историю Украины.

Напомним, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" 13 июля.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею! - отмечается в заявлении.

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