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31 августа 2021, 11:42 853

На Луганщине полиция задержала начальника службы воинской части за получение 100 тысяч "отката"

31 августа 2021, 11:42 853
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Фото: из открытых источников
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В Луганской области правоохранители задержали военнослужащего после того, как он получил 100 тыс. грн "отката" за заключение договора и подписание накладных о поставке автозапчастей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Начальник одной из служб воинской части задержан. Средства правоохранители изъяли с места задержания. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, за вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине разоблачили патрульных, которые зарабатывали по 25 тысяч ежедневно на грузовиках с "перегрузом". Двое участников группировки задержаны.

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