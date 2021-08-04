Председателю Харьковского облсовета Товмасяну вручили подозрение в получении взятки

Фото: НАБУ

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, о подозрении Товмасяну было сообщено 4 августа 2021 года прокурором САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, председатель Харьковского облсовета подозревается "в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды").

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает НАБУ.

По версии следствия, в начале 2021 года "председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет. В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката".

В свою очередь заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что главой фракции "Слуга Народа" в Харьковском областном Совете Игорем Захарченко инициировано внеочередное заседание фракции сегодня на 16:00.

На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга Народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета.

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и его адвокат, также заявлялось о причастности к коррупции депутата облсовета от ОПЗЖ Сергея Гладкоскока. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн. 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски, однако сразу после обысков НАБУ сообщала, что Товмасян не является подозреваемым, и по нему ведется проверка.

Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.