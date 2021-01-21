Пожар в Харькове: стало известно о состоянии госпитализированных

Один из пострадавших находится в ожоговом отделении

Один из пострадавших находится в ожоговом отделении

Фото: ГСЧС

В Харькове после пожара в доме престарелых в медицинские учреждения были доставлены пять человек.

Об этом во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета сообщил директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат, передает RegioNews.

По его словам, в больницу скорой помощи доставлен 65-летний мужчина с ожогами 15% тела.

Он находится в состоянии средней тяжести. Второй пациент в возрасте 73 года поступил в больницу №2, у него отравление угарным газом, состояние средней тяжести", - рассказал чиновник.

Еще трое человек госпитализированы в больницу №16, это мужчины в возрасте 80 и 57 лет и 81-летняя женщина.

В результате осмотра установлено, что у них больше проявилась реакция на стресс. Сейчас они переведены в хоспис указанной больницы", - добавил Сороколат.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.