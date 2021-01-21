Дома в Харькове, где произошел пожар, по документам не существует - Аваков

Сегодня там собирались проводить ремонт газового оборудования

Сегодня там собирались проводить ремонт газового оборудования

Фото: из открытых источников

Дома престарелых, при пожаре в котором погибли 15 человек, по документам вообще не существует, он также отсутствует на городских планах Харькова.

Об этом во время внеочередного заседания Кабмина сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

Авкова рассказал, что это заведение рекламировалось на телевидении и в интернете, и предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.

Надо проверить их на предмет наличия разрешений ... Существуют ли они вообще? ... Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - сказал Аваков.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, этого дома также нет в реестре поставщиков социальных услуг, и заведение работало в неправовом поле. Лазебная отметила, что Минсоцполитики будет изучать этот вопрос не только в Харьковской области, но и во всех других регионах.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в доме готовился ремонт газового оборудования, и задымление сначала произошло в месте, где находится газовый счетчик.

Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и арендатор дома. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находятся 24 человека. Сейчас проводится проверка о наличии еще домов престарелых у этого хозяина", - сказал Клименко.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.