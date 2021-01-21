Пожежа у Харкові: стало відомо про стан госпіталізованих

Один із потерпілих перебуває в опіковому відділенні

Один із потерпілих перебуває в опіковому відділенні

Фото: ДСНС

У Харкові після пожежі у будинку для літніх людей до медичних закладів доставили п’ятеро осіб.

Про це під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради повідомив директор департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, передає RegioNews.

За його словами, до лікарні швидкої допомоги доставлений 65-річний чоловік із опіками 15% тіла.

Він перебуває у стані середньої тяжкості. Другий пацієнт у віці 73 роки поступив у лікарню №2, у нього отруєння чадним газом, стан середньої тяжкості", - розповів чиновник.

Ще троє людей госпіталізували в лікарню №16, це чоловіки у віці 80 і 57 років та 81-річна жінка.

Внаслідок огляду встановлено, що у них більше проявилася реакція на стрес. Зараз вони переведені до хоспісу вказаної лікарні", - додав Сороколат.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.