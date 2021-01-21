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21 января 2021, 18:57 245

В Харькове объявили траур из-за смертельного пожара в доме престарелых

21 января 2021, 18:57 245
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Событие квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня
Событие квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня
Фото: ГСЧС
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В Харькове пятницу, 22 января объявили днем ​​траура после пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

Я подписал распоряжение об объявлении траура завтра в городе Харькове по погибшим людям", - сказал заместитель главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

Он рассказал, что город Харьков берет на себя все расходы по лечению людей, которые попали в больницу в результате пожара. Их похоронят за средства местного бюджета.

Кроме того, как сообщил на брифинге председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, по всем признакам пожар квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Он обратился к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, особенно зимой при использовании обогревателей.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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