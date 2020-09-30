В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет

У него отказал один из четырех двигателей

У него отказал один из четырех двигателей

Фото: Думская

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.

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