В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет
У него отказал один из четырех двигателей
У него отказал один из четырех двигателей
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Думская.
Известно, что борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.
Напомним, В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.
В ГБР рассматривают теракт как одну из причин аварии АН-26 под Харьковом.
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