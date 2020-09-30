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30 сентября 2020, 18:12 1

В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет

30 сентября 2020, 18:12 1
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У него отказал один из четырех двигателей
У него отказал один из четырех двигателей
Фото: Думская
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Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Думская.

Известно, что борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

Напомним, В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

В ГБР рассматривают теракт как одну из причин аварии АН-26 под Харьковом.

США Одесса самолет аэропорт авария ремонт
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