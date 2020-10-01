Возросло число погибших в лесных пожарах на Луганщине

На этот час известно о пяти погибших и десяти госпитализированных, эвакуировано 120 человек

На этот час известно о пяти погибших и десяти госпитализированных, эвакуировано 120 человек

Фото: ГСЧС

В Луганской области продолжаются масштабные лесные пожары, которые угрожают 22-м населенным пунктам. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тысячи гектаров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском... Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 30 сентября 2020 г.

Основные очаги лесных пожаров:

- очаг №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.

- очаг № 2 между селами Песчаное, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

- очаг № 3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам распространился до Северодонецка (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; Пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и хлораторной насосной станции ликвидирован (сохраняется 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону г. Северодонецка нет.

- очаг № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

- очаг № 5 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 гектаров камыша и сухой растительности.

- очаг № 6 вблизи сел Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

Всего к тушению привлечено 1229 человек и 204 единицы техники, в том числе от ГСЧС - 516 человек и 107 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области); Вооруженных Сил - 148 человек, 14 единиц техники; Гослесагентства - 60 человек, 56 единиц техники; Нацполиции - 500 человек, 22 единицы техники; другие органы власти – 5 человек и 5 единиц техники.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями. По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/сек. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

Оперативная информация по тушению лесных массивов на территории Луганской области На территории Луганской области... Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 30 сентября 2020 г.

Напомним, на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары, местная власть считает, что это произошло не случайно.

30 сентября на Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

По состоянию на 9 часов утра 1 октября погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков.