Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом

Ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам

Ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Он планирует ознакомиться с объектами, входящими в Национальную программу "Большая стройка" в Одесской области.

Также Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития Одесской области на период до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные издания, Владимир Зеленский официально представит кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова и команду "Слуги народа" к местным выборам.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Зеленский планирует приехать в Одессу. Ранее президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.