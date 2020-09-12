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12 сентября 2020, 11:45 5

Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом

12 сентября 2020, 11:45 5
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Ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам
Ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Он планирует ознакомиться с объектами, входящими в Национальную программу "Большая стройка" в Одесской области.

Также Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития Одесской области на период до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные издания, Владимир Зеленский официально представит кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова и команду "Слуги народа" к местным выборам.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Зеленский планирует приехать в Одессу. Ранее президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.

Владимир Зеленский Одесса Офис президента президент визит
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