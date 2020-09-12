Зеленский в Одессе ознакомился с реконструкцией аэропорта и посетил детсад

Ему доложили о реализации проекта "Большая стройка" в области

Ему доложили о реализации проекта "Большая стройка" в области

Фото: Офис президента

Во время рабочего визита в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Он рассчитан на принятие более 2 миллионов пассажиров в год.

Новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки - более 5 млн пассажиров", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Куцого, всего в рамках "Большого строительства" в 2020 году в Одесской области планируется реализовать 16 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ, садов и стадионов.

На их реализацию планируется привлечь средства в сумме 468,5 млн грн. Кроме того, согласно плану, в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения, верхний слой уже устроено на 77 км. Также Одесская ОГА ремонтирует 51,1 км дорог местного значения. Из них 20 км уже сданы и введены эксплуатацию", - сказал чиновник.

После аэропорта президент посетил детский сад в пгт Авангард, который также был построен в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, 12 сентября Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом, ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам.