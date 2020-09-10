Не прошло и года: танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа

Пляж судно покинуло рано утром

Пляж судно покинуло рано утром

Фото: Думская

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем”, - написал Криклий.

Подъемом и буксировкой танкера занималась Администрация морских портов Украины.

В комментариях к посту, пользователи разделились на два лагеря: одни радуются, что государство наконец-то решило проблему, другие настроены скептически и упрекают в затягивании решения.

Напомним, за 6 сентября в Одессе так и не подняли затонувший почти год назад танкер Delfi. Под вечер специалисты планировали откачку воды.

Известно, что 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело.