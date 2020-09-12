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12 сентября 2020, 13:02 5

На Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

12 сентября 2020, 13:02 5
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Обстоятельства авиакатастрофы пока неизвестны
Обстоятельства авиакатастрофы пока неизвестны
Фото: ГСЧС
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Утром 12 сентября у села Дьяковка Сумской области спасатели обнаружили легкомоторный самолет, который потерпел крушение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели получили информацию об инциденте в 08:10 утра. На месте они выяснили, что упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас", - говорится в сообщении.

Пилот воздушного судна погиб, кроме него пострадавших на месте аварии не обнаружили. Обстоятельства инцидента также неизвестны.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа. Привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Напомним, вчера, 11 сентября в Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот, он не справился с управлением.

Сумская область самолет авария катастрофа ГСЧС
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