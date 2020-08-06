Суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

43 картины были арестованы как вещественные доказательства в уголовном производстве

43 картины были арестованы как вещественные доказательства в уголовном производстве

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Об этом говорится в материалах суда, передает RegioNews.

В частности, адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляционную жалобу, в которой указал на отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины, и заявил о том, что в этом деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления.

Судьи удовлетворили апелляцию, поскольку было доказано, что обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен без постановления следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска.

Также коллегия судей считает, что не была доказана законность ареста имущества, однако следственный судья на это не обратил внимания при принятии решения о его аресте.

Напомним, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Перед тем, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.