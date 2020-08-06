Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы

Новые следственные изоляторы хотят строить за пределами городов

Новые следственные изоляторы хотят строить за пределами городов

Фото: Facebook

Министерство юстиции планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе, так как они больше не могут выполнять свои функции.

Об этом Малюська сообщил на странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, большая часть тюрем находится в замороженном состоянии и их не используют.

У нас есть 20 следственных изоляторов, расположенных в центре городов. Речь идет и о Киеве, и о Львове, и об Одессе и Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы устарели. Все они не могут выполнять свои функции ... Нам нет смысла удерживать эти учреждения в центре городов", - сказал Малюська.

Также он объявил о начале "большой распродажи тюрем", и первым лотом будет Ирпенский исправительный центр 132, который находится в пгт. Коцюбинское Киевской области.

В целом планируется продать около 100 объектов, среди них исправительные центры, СИЗО и тюрьмы, программа распродажи запланирована на 10 лет.

Министр уверяет, что за вырученные деньги будут построены новые тюрьмы и СИЗО, и продажа тюрем не означает, что заключенных будут выпускать на свободу.

Также Малюська рассказал, что "большая распродажа тюрем" начнется с продажи замороженных тюрем, затем планируется оптимизировать сеть существующих тюрем и вывести следственные изоляторы из центральных частей в промзоны или за пределы городов.

На конец проекта запланировано проектирование и строительство новых тюрем и изоляторов на окраинах.

Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - добавил Малюська.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

1 августа в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером, также VIP-камеры появились в Николаеве.