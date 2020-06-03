Изнасилование в Кагарлыке: в ООН подвергли критике украинские СМИ

СМИ должны ставить интересы жертвы на первый план

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СМИ должны ставить интересы жертвы на первый план

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила некоторые украинские СМИ, которые публиковали личные данные пострадавшей женщины, изнасилованной в Кагарлыке: ее имя, место жительства, фотографии.

Об этом сообщила пресс-служба миссии ООН в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что после случая в Кагарлыке некоторые СМИ опубликовали имя, место жительства и фотографию жертвы, описали ее характер и поведение.

Освещая случаи сексуального насилия, все заинтересованные стороны, включая СМИ, должны ставить интересы жертвы на первый план. Это значит предотвращать повторные травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинения жертв, публично распространять личные данные лица только с ее информированного согласия", - отметили в ООН.

В ООН напомнимли, что согласно Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

В миссии отметили, что к жертве нужно относиться с уважением к ее достоинству и не возлагать на нее дополнительное бремя.

"Публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, сдерживая жертв от сообщения о таком насилии в будущем", - подчеркнули в сообщении.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.

Из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.

Мать изнасилованной полицейскими в Кагарлыке 26-летней девушки, рассказала подробности ее возвращения домой на утро после ужасного происшествия.